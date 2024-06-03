Строительство мусоросжигательного завода под Казанью возобновили

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Республика
3 июня 2024  11:20
Автор:
Валерий Саидов

Под Казанью возобновлено строительство мусоросжигательного завода, которое было временно приостановлено из-за проблем с поставкой оборудования, сообщает РБК Татарстан, ссылаясь на данные пресс-службы компании «РТ-Инвест».

В начале мая фирма подписала контракт с китайским производителем оборудования для термической переработки, заменив швейцарско-японский консорциум, который отказался от поставки.

Представители «РТ-Инвест» подчеркнули, что китайское оборудование соответствует отечественным и мировым экологическим стандартам. В соответствии с новым контрактом, ключевое оборудование будет изготовлено и доставлено в течение года. Мощность завода останется прежней – 550 тысяч тонн отходов в год.

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