Строительство нового здания театра Камала планируют завершить к концу 2024 года

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Город
1 апреля 2024  13:40
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани финишная прямая строительства театра Камала запланирована на конец 2024 года, заявил мэр города Ильсур Метшин.

Здесь планируют провести масштабные работы по благоустройству прилегающей территории вкупе с тем, какой комплекс работ уже прошёл на набережной Кабана. 

«В комплексе с теми работами, которые выполнены, это будет целый квартал отремонтированных капитально, благоустроенных дворов», — сказал градоначальник.

По информации «Татарстан-24», стоимость контракта на строительство театра с ООО «Евростройхолдинг+» составляет 13 млрд рублей.

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Строительство нового здания театра Камала планируют завершить к концу 2024 года
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