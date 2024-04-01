Строительство нового здания театра Камала планируют завершить к концу 2024 года

В Казани финишная прямая строительства театра Камала запланирована на конец 2024 года, заявил мэр города Ильсур Метшин.

Здесь планируют провести масштабные работы по благоустройству прилегающей территории вкупе с тем, какой комплекс работ уже прошёл на набережной Кабана.

«В комплексе с теми работами, которые выполнены, это будет целый квартал отремонтированных капитально, благоустроенных дворов», — сказал градоначальник.

По информации «Татарстан-24», стоимость контракта на строительство театра с ООО «Евростройхолдинг+» составляет 13 млрд рублей.