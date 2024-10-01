Строительство развязки на Горьковском шоссе в Казани выходит на финишную прямую

В столице Татарстана активно идет реконструкция Горьковского шоссе – одного из самых загруженных дорожных участков. Уже к ноябрю автомобилисты смогут оценить преимущества масштабного проекта, обещают в городском комитете внешнего благоустройства.

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

На сегодняшний день на всех шести надземных пешеходных переходах установлены пролетные строения и лестницы. На трех подземных переходах завершаются монолитные работы и монтаж основных конструкций. Строители приступили к отделке.

Напомним, что реконструкция Горьковского шоссе предполагает строительство трехуровневой развязки – это первый подобный опыт в Татарстане.

Проект предусматривает ликвидацию светофоров и наземных переходов, организацию новых разворотных узлов, а также расширение проезжей части до шести полос на участке от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец». Вдоль всей магистрали появятся широкие тротуары и велодорожки.

В результате пропускная способность 11,5-километровой дороги увеличится в два раза – до 11 тысяч автомобилей в час. Это значительно улучшит транспортную ситуацию для жителей Кировского района, а также микрорайонов Салават Купере, Залесный и Юдино.