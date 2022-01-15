Строительство Соборной мечети напротив Кремля станет символом новой Казани

Строительство Соборной мечети напротив Казанского Кремля станет символом современной Казани. Об этом сообщил заслуженный архитектор РТ Айвар Саттаров.

«Я уже неоднократно говорил, что строительство Соборной мечети напротив Казанской Кремля — это правильно. Во-первых, это будет символизировать новую Казань. Левый берег — это старая Казань, а правый — новая, застраиваемая Казань, город XXI века» — рассказал он.

По словам Саттарова, мечеть будут строить в 1100-летия принятия ислама и это правильно, что она будет располагаться на новой стороне города.

Также такое расположение мечети будет прекрасно восприниматься в панораме реки и обозревать со всех мостов Казани, отметил архитектор.

Ранее «КВ» сообщали, что новую Соборную мечеть в столице РТ построят на берегу Казанки.