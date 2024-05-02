Строительство второй очереди индустриального парка «Иннопарк» начнется через два года

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Республика
2 мая 2024  11:08
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане запланировано строительство второй очереди индустриального парка «Иннопарк». Ожидается, что работы начнутся в 2026 году. Парк располагается на территории особой экономической зоны «Иннополис». 

Там же в июне этого года состоится открытие первой очереди, которую уже удалось заполнить резидентами на 100%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова гендиректора ОЭЗ Рената Халимова.

Вторая очередь строительства индустриального парка «Иннопарк» в области высоких технологий в ОЭЗ «Иннополис» позволит привлечь дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места.

Развитие подобных площадок способствует развитию инновационных отраслей экономики и увеличению конкурентоспособности региона.

«Иннопарк» создан для развития инноваций и высоких технологий. Здесь будут поддерживать компании, занимающиеся научно-технической деятельностью, способствуя развитию науки и технологий в стране.

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