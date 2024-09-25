Строящийся мост на М-12 в Татарстане рухнул после ДТП с самосвалом

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Республика
25 сентября 2024  15:18
Автор:
Эндже Гарафиева

В Мензелинском районе Татарстана на трассе М-12 «Восток» произошло серьезное ДТП, в результате которого обрушилась часть строящегося пешеходного перехода.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, китайский самосвал с поднятым кузовом зацепил пролет строящегося над дорогой перехода. В результате столкновения конструкция не выдержала и рухнула на проезжую часть.

На фото и видео с места происшествия видно, что один из пролетов перехода полностью разрушен и лежит на дороге. Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

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