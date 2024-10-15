Студенческие театры РТ приглашают к участию в фестивале «ПРЕМЬЕРА»

В Татарстане стартовал второй этап открытого телевизионного фестиваля студенческих театров «ПРЕМЬЕРА», получивший название «Генеральная репетиция», сообщает пресс-служба Министерства молодежи РТ.

В рамках этого этапа эксперты проекта оказывают поддержку учащимся в постановке спектаклей. Они уже посетили учебные заведения Заинского и Бугульминского районов, а также в Казани.

Далее студенческие театры ожидает финальная часть фестиваля — «Премьера», которая включает показ готовых спектаклей. В этот день планируются мастер-классы от театральных деятелей, круглые столы и дискуссии, а также открытые обсуждения выступлений и культурные мероприятия.

В результате фестиваля будет определён обладатель гран-при, которым станет экранизация спектакля-победителя. Организаторы фестиваля уверены, что «ПРЕМЬЕРА» поможет значительно повысить профессиональный уровень студенческих театров. Проект реализуется в рамках федеральной программы Росмолодежи «Регион для молодых», связанной с национальным проектом «Образование».

Фестиваль организован Региональной молодежной общественной организацией Республики Татарстан «Созвездие – Йолдызлык» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, Министерства образования и науки РТ, республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Совета ректоров высших учебных заведений Татарстана, Совета директоров учреждений среднего профессионального образования РТ, Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» и ОАО «Телерадиокомпания «Новый век».