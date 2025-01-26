«Студент года Татарстана — 2024»: Светлана Вяткина завоевала Гран-при престижной премии

В Казани прошла торжественная церемония награждения победителей премии «Студент года Республики Татарстан — 2024». Главный приз конкурса — Гран-при — достался Светлане Вяткиной, студентке Набережночелнинского филиала Казанского инновационного университета имени Тимирясова. Награду ей вручил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

«Такие встречи со студенчеством — это прекрасная традиция. Татарстан — по-настоящему студенческая республика. В наших вузах обучаются более 150 тысяч молодых людей, в том числе из других стран. Вы — счастливые люди, ведь получаете образование в регионе, где сосредоточено множество крупных предприятий, и ваши знания и навыки обязательно найдут применение», — подчеркнул Мухаметшин, обращаясь к участникам церемонии.

Глава парламента Татарстана также пожелал студентам удачи, успехов в учебе, новых друзей и крепкого здоровья. В мероприятии приняли участие министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов и другие почетные гости.

В этом году за звание лучших боролись 198 студентов, которые соревновались в 20 номинациях. На протяжении 11 дней участники прошли 51 испытание, включая собеседования, тестирования, мастер-классы и самопрезентации.

Светлана Вяткина, получившая Гран-при, является стипендиатом Президента России на 2023-2024 годы и победителем конкурса Росмолодежи. Она также вошла в топ-100 лучших студентов страны и получила грантовую поддержку на реализацию проекта научно-образовательной игры «Наукополия». Ее достижения стали ярким примером таланта и целеустремленности молодого поколения Татарстана.