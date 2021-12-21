Учащийся КФУ Денис Давыдов стал лучшим студентом России

Студент из КФУ Денис Давыдов стал абсолютным победителем и обладателем Гран-при Российской национальной премии «Студент года – 2021». Итоги премии были подведены 20 декабря.

«Это очень приятно, и я хотел бы поблагодарить сначала семью, давшую мне возможность развивать свои возможности; университет, который поддержал все мои интересы и продолжает давать возможности; Республику, которая позволила все эти возможности применить...» – сказал Давыдов.

Денис является участником соревнований по мини-футболу, под чьим капитанством команда заняла второе место в чемпионате высшего дивизиона студенческой футбольной лиги РТ.

Всего от Татарстана на участие в премии было подано 11 заявок по 11 номинациям. В трех номинациях наши студенты стали победителями, а в четырех – лауреатами.

Всего в этом году насчитывалось 600 участников из 71 региона страны.

Российская национальная премия «Студент года» – уникальный конкурсный и образовательный проект для студентов образовательных организаций России, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни.