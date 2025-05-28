Студент КАИ потерял миллион рублей в результате телефонного мошенничества

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Город
28 мая 2025  12:48

В Казани возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества, жертвой которого стал студент Казанского авиационного института. Молодой человек перевел злоумышленникам 1 миллион рублей, поверив в их легенду о сотрудничестве с ФСБ.

Как установили правоохранительные органы, преступники в течение нескольких дней звонили студенту с различных номеров, представляясь сотрудниками федеральной службы безопасности. Они убедили жертву, что с его банковского счета планируется незаконный перевод средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Под предлогом защиты денег мошенники заставили студента выполнить их указания.

Следуя инструкциям злоумышленников, студент встретился с неизвестным во дворе своего дома и передал ему семейные сбережения, принадлежавшие отцу. Осознание обмана пришло только через неделю, после чего пострадавший обратился в полицию.

По данным следствия, телефонные номера, использовавшиеся преступниками, зарегистрированы в Белгородской и Омской областях. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Специалисты рекомендуют никогда не передавать деньги или банковские реквизиты незнакомцам, какими бы убедительными ни казались их доводы.

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