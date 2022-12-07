 Студент КФУ не дождался уборки льда от вуза и сделал это сам
news_header_top_970_100

Студент КФУ не дождался уборки льда от вуза и сделал это сам

Такой поступок учащийся совершил по собственному желанию.

Город
7 декабря 2022  18:58
Автор:
Роза Габитова

Студент четвертого курса Института международных отношений Казанского федерального университета Даниил Каргинов убрал лед возле общежития Деревня Универсиады, не дождавшись этого от вуза.

«Этот лед по собственной инициативе (в ночь с 5 по 6 декабря с 1.30 ночи до 6.30 утра) убрал студент, которому небезразлична жизнь и здоровье людей, проходящих здесь каждый день! В отличие от тех людей, которые отвечают за нас!», — такую записку он оставил на заборе общежития. 

Также в объявлении студент оставил свои контакты и реквизиты, по которым его можно отблагодарить.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани на новогодние украшения потратят еще 2,6 млн рублей
В Татарстане во время новогодних праздников установят противопожарный режим
Студент КФУ не дождался уборки льда от вуза и сделал это сам
В Казани за долг в более 9 млн рублей арестовали пассажирское судно
У жителей Казани появилась возможность узнать об инклюзивном образовании через единый Call-центр
Спаси любимое шоу: ТНТ предлагает зрителям вернуть в эфир «Импровизацию»
В Татарстане более 151 тыс. человек попали под ограничение на выезд из-за долгов
Президент РТ и глава Минстроя РФ обсудили реализацию программ по строительству в Татарстане