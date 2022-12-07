Студент КФУ не дождался уборки льда от вуза и сделал это сам

Студент четвертого курса Института международных отношений Казанского федерального университета Даниил Каргинов убрал лед возле общежития Деревня Универсиады, не дождавшись этого от вуза.

«Этот лед по собственной инициативе (в ночь с 5 по 6 декабря с 1.30 ночи до 6.30 утра) убрал студент, которому небезразлична жизнь и здоровье людей, проходящих здесь каждый день! В отличие от тех людей, которые отвечают за нас!», — такую записку он оставил на заборе общежития.

Также в объявлении студент оставил свои контакты и реквизиты, по которым его можно отблагодарить.