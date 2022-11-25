Студентов-медиков в Казани будут обучать виртуально и с технологиями геймификации

Казанский медицинский университет Форуме о цифровой трансформации в Университете Иннополис представил обновленную программу «Медико-профилактическое дело».

Программа состоит из семи открытых онлайн курсов, для которых было снято 280 тематических видеороликов. Кроме того, в нее входит программынй комплекс «Виртуальная микробиологическая лаборатория», где студенты как в компьютерных играх и без закупки дорогостоящего оборудования могут спроектировать лабораторию и наладить ее работу. В вузе подчеркивают, что в комплексе ипользуется виузализация, максимально «приближенная к реальной жизни.

«Разработка программы «Медико-профилактическое дело» для Казанского ГМУ оказалось драйвером развития и для самих преподавателей, поскольку применяются новые системы в образовании, в частности, массовые онлайн-курсы, геймификация. Эти продвижения достигаются на методическом, образовательном уровне и дают очень хороший эффект для подготовки студентов».​​​​​​, – заявил ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов.

Программу уже «обкатали» в Башкирском и Оренбургском медуниверситетах. Она будет рекомендована Университетом Иннополис к тиражированию по России.