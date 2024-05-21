Студенты из Альметьевска вышли в финал всероссийского конкурса по фиджитал-спорту

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Республика
21 мая 2024  21:56
Автор:
Эндже Гарафиева

Три студента из Татарстана вышли в финал конкурса «Кубок фиджитал спорттех инноваций 2024».

Финал прошел в Санкт-Петербурге на базе Национального исследовательского университета ИТМО в рамках II Всероссийской научно-практической конференции «Студенческий спорт: инновации, технологии и цифровая трансформация».

Республику Татарстан представляли студенты Альметьевского государственного нефтяного института и Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ): Зиля Залева, Альбина Давлетбаева и Арсений Морозов.

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