Студенты из Татарстана могут попробовать себя в профессии ювелира, сварщика или повара

Этой осенью в Татарстане стартует масштабная программа профессионального обучения для участников Российских студенческих отрядов. Более 2,4 тыс. студентов из 16 городов республики смогут бесплатно получить востребованную рабочую профессию.

Фото: © пресс-служба студенческих отрядов Республики Татарстан

Обучение пройдет с октября по декабрь на базе 34 учебных заведений. На выбор студентам предлагается 58 профессий, среди которых – электромонтер, вожатый, сварщик, оператор ЭВМ, тракторист, повар, автомеханик, официант, портной и даже ювелир.

Более 70% студентов выбрали для обучения специальности в промышленной сфере. Это позволит им уже на зимних каникулах выйти на производственную практику в качестве молодых специалистов. За время обучения в вузе участники студотрядов могут освоить несколько профессий, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда.

Важно отметить, что программа профессионального обучения РСО реализуется по всей России. В 2024 году планируется обучить около 50 тысяч студентов. Татарстан является одним из лидеров в стране по количеству и качеству обучения участников РСО. С 2021 года рабочую профессию в рамках движения получили почти 7000 студентов республики.