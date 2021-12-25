 Студенты КФУ начали создавать мемы и снимать видео, высмеивающие задержание Гафурова
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Студенты КФУ начали создавать мемы и снимать видео, высмеивающие задержание Гафурова

«Приколы» стали попадать в рекомендованные, тем самым распространяя информацию об аресте ректора вуза.

Истории
25 декабря 2021  09:31

Студенты Казанского федерального университета начали создавать мемы и снимать видео, связанные с темой ареста ректора Ильшата Гафурова. Таким образом обучающиеся высмеивают сложившуюся ситуацию.

В соцсетях они шутят, что студенты, как и Гафуров могут себя вести «по-бандитски». К примеру, в ролике в Tiktok из буфета украли воду, однако это не страшно, потому что их ректора задержали за заказное убийство.

Во «Вконтакте» появился мем, где одна фотография датирована 21 декабря, на ней Гафуров стоит на сцене и о чем-то рассказывает, а на нижней стоит дата 22 декабря — ректор за решеткой.

«Приколы» стали попадать в рекомендованные, тем самым распространяя информацию об аресте ректора вуза.

 

 

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Студенты КФУ начали создавать мемы и снимать видео, высмеивающие задержание Гафурова