Студенты смогли заработать полмиллиарда рублей в трудотрядах

Трудовые отряды Татарстана продолжают демонстрировать свою эффективность, принося ощутимую пользу как экономике республики, так и самим студентам. По предварительным данным, в этом году участники студотрядов заработали более 550 миллионов рублей.

Как рассказала первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина, в 2024 году в трудовом движении республики приняли участие более 12 тысяч студентов, а в будущем планируется привлечь до 15 тысяч человек.

Важным направлением работы студотрядов является поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса. В этом году на предприятиях ОПК трудились более 3,5 тыс. студентов.

Помимо прямого заработка, деятельность студотрядов обеспечивает значительные налоговые поступления в бюджет Татарстана. За текущий год эта сумма превысила 60 миллионов рублей.

География работы студенческих отрядов не ограничивается только Россией. Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Татарстана Василий Ислаев отметил, что в этом году 86 студентов работали за рубежом, в том числе в Беларуси, Турции, Бангладеш и Египте.

Одним из ярких примеров международного сотрудничества стало участие татарстанских студентов в строительстве патриотического центра в Беларуси.

Деятельность студенческих отрядов является частью национального проекта «Образование» и направлена на создание условий для самореализации и профессионального становления молодежи.