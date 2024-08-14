Студенты в Татарстане начнут обучаться по новому учебнику истории

Уже с 1 сентября студенты российских вузов смогут учиться по новому учебнику истории России. Электронная версия издания будет доступна с начала учебного года, а позднее учебник выпустят и в печатном формате.

Как рассказал один из авторов учебника, и. О. Директора Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Раиль Фахрутдинов, новый учебник будет состоять из модулей.

«Предназначенный для студентов неисторических специальностей учебник будет иметь несколько вариантов. Они будут различаться модулями, посвященными истории отрасли, которую изучают студенты, — например, инженерного дела, медицины, транспорта, культуры, сельского хозяйства, образования», — пояснил историк.

В процессе работы над учебником, которая велась на базе Института российской истории РАН, его создатели — всего около 30 специалистов — учли свыше 3000 поправок.

«Из учебника исключены дополнительные разделы по всеобщей истории, чтобы не перегружать его. Большое внимание в нем уделяется Великой Отечественной войне и другим важным этапам в истории России, в частности, рассказывается о событиях специальной военной операции. Этот учебник будет способствовать воспитанию чувства патриотизма у молодых людей», — подчеркнул Раиль Фахрутдинов.

В дополнение к учебнику планируется выпустить хрестоматию с историческими документами для самостоятельной работы студентов.