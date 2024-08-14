Студенты в Татарстане начнут обучаться по новому учебнику истории

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Республика
14 августа 2024  11:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Уже с 1 сентября студенты российских вузов смогут учиться по новому учебнику истории России. Электронная версия издания будет доступна с начала учебного года, а позднее учебник выпустят и в печатном формате. 

Как рассказал один из авторов учебника, и. О. Директора Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Раиль Фахрутдинов, новый учебник будет состоять из модулей. 

«Предназначенный для студентов неисторических специальностей учебник будет иметь несколько вариантов. Они будут различаться модулями, посвященными истории отрасли, которую изучают студенты,  — например, инженерного дела, медицины, транспорта, культуры, сельского хозяйства, образования»,  — пояснил историк. 

В процессе работы над учебником, которая велась на базе Института российской истории РАН, его создатели — всего около 30 специалистов — учли свыше 3000 поправок. 

«Из учебника исключены дополнительные разделы по всеобщей истории, чтобы не перегружать его. Большое внимание в нем уделяется Великой Отечественной войне и другим важным этапам в истории России, в частности, рассказывается о событиях специальной военной операции. Этот учебник будет способствовать воспитанию чувства патриотизма у молодых людей»,  — подчеркнул Раиль Фахрутдинов. 

В дополнение к учебнику планируется выпустить хрестоматию с историческими документами для самостоятельной работы студентов.

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