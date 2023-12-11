Студия танца «KAZAN» выступила в Кремлевском дворце

Фотограф: Притула Роман

8 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялся гала-концерт VI Всероссийского фестиваля народно-сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!». Одним из коллективов, представивших нашу республику в Москве, стала Образцово-хореографическая студия Ансамбля танца «Казань», художественным руководителем которого является Чулпан Закирова.

На одной сцене собрались известные академические хоровые и танцевальные коллективы со всей страны. «Казань» удостоилась специального приза «Мечта», учрежденного редакцией журнала «Балет». Обладателями такой же награды стали также Московская государственная академия хореографии и Государственный юношеский ансамбль танца «Башлам» им.Х.Алиевой.