Студотряды приняли участие в озеленении Казани к мероприятиям БРИКС

В преддверии Игр и саммита БРИКС студенческие отряды Татарстана активно участвуют в озеленении и благоустройстве Казани. С начала летнего сезона более 150 молодежных участников работали над созданием приятного и привлекательного облика города для иностранных гостей.

Ребята проходили обучение по специальности «рабочий зеленого хозяйства», что дало им возможность не только подтвердить свою значимость, но и трудоустроиться на время летней практики.

Студенты занимались обновлением зеленых насаждений, укладкой газона, созданием цветочных композиций, формированием крон деревьев, установкой малых архитектурных форм и скамеек. Благодаря их усилиям преображались такие ключевые места, как Площадь свободы, территория Казанского Кремля и центральные улицы города.

В 2024 году движение студенческих отрядов отметит 65-летие, и по всей стране запланировано более 100 мероприятий, в которых примут участие свыше 1 миллиона человек.