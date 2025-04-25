Студотряды - хорошая практика для начала карьеры

В Татарстане ежегодно порядка 15 тысяч человек трудоустраиваются через систему студенческих трудовых отрядов.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина. Она добавила, что студенческие отряды помогают молодежи получить интересную практику и попробовать себя в разных направлениях.

Руководитель центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко уточнил, Татарстан по рейтингу региональных отделений студенческих отрядов в 2023 и 2024 годах занял первое место по стране.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов РТ Василий Ислаев проинформировал о том, что на этой неделе в Казани состоялся республиканский форум «Работа молодым», где студенты могли пообщаться с потенциальными работодателями.