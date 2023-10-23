Студотряды зарабатывают для РТ миллионы рублей – министр по делам молодежи РТ

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на пресс-конференции в «Татар-информе» отметил, что студенческие отряды республики оказывают значительное влияние на экономическое развитие Татарстана, как внутри региона, так и за его пределами.

Республика
23 октября 2023  20:23
Автор:
Владислав Косолапкин

Министр рассказал, что эффект студенческих отрядов измеряется понятными цифрами, такими как количество студентов, привлеченных к работе каждый сезон. Это число составляет около 10 тысяч человек в различных отраслях, включая предприятия, учреждения и организации. Такая деятельность помогает не только предприятиям быстрее выполнить свой производственный план, но и дает возможность студентам получить свою первую заработную плату. Кроме того, даже те, кто работает в других регионах, возвращаются в республику и тратят свои деньги здесь, что является значимым вкладом в экономику Татарстана.

В этом году отмечается 60-летие движения татарстанских студенческих. В связи с этим 27 октября в Нацмузее РТ состоится праздничное мероприятие, на которое приглашаются все ветераны движения. В рамках мероприятия будут представлены выставка, посвященная юбилею, и гашение специальной почтовой марки, посвященной студотрядам. Также будет презентована книга «Тебе, моя Родина» о работе отрядов республики.

Студенческим отрядам уделяется большое внимание на уровне высшего руководства России. Президент Владимир Путин также работал в студотрядах и получил первый трудовой опыт работы именно там.

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