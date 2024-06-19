Штурмовик из Татарстана рассказал о своем опыте участия в СВО

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Республика
19 июня 2024  12:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Михаил Сайкин из Буинского района рассказал о своем решении стать штурмовиком и о том, как получил ранение во время боевых действий.

«Я худой, передвигаюсь быстро. Почувствовал, что больше доверяю своим ногам. Так на самом деле и получилось», - сказал Михаил о своем выборе стать штурмовиком.

В марте этого года он получил ранение в руку. Михаил рассказал, как выбрался с поля боя на танке и как его отправили в госпиталь. Недавно он вернулся на реабилитацию к семье.

Михаил отметил, что быть рядом с семьей, даже будучи раненым – это большое счастье. Но он планирует продолжить военный контракт, как только рука заживет.

«Я вернусь живым, здоровым. Ведь дома меня ждет большая семья», – сказал он.

В Татарстане действуют новые условия для военных по контракту, включая единовременную выплату до 1 млн рублей и ежемесячные выплаты от 210 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что теперь каждый призывник в Татарстане может заменить срочную службу на контрактную на срок в один год и получить при этом до миллиона рублей. Согласно новому предложению, призывник может получить 195 тысяч рублей от Министерства Обороны РФ и еще 505 тысяч рублей от республики, если подпишет контракт до 31 июля. К этой сумме добавляются районные выплаты, что в итоге может составить до миллиона рублей.

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