СУ СК РФ по РТ дал рекомендации по безопасному катанию на тюбингах

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан обращает ваше внимание! Катание на тюбингах, также известных как «ватрушки» или «плюшки», быстро становится популярным развлечением в нашей стране. Однако важно понимать, что этот вид активного отдыха таит в себе множество рисков и может быть крайне травмоопасным.

В связи с этим, Региональное следственное управление призывает всех граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности во время катания на тюбинге:

Выбор тюбинга: Обратите внимание на размеры тюбинга. Вам должно быть удобно сидеть, и расстояние от пола до ног должно составлять около 10 сантиметров. Учитывайте максимально допустимый вес и не превышайте его. Нужно подбирать тюбинги, учитывая возраст и размеры как взрослых, так и детей. Опасные трассы: Всегда катайтесь только на специально подготовленных склонах. Они имеют конструкцию, минимизирующую риск вылета с трассы. Идеальный уклон - не более 20 градусов. Убедитесь, что внизу достаточно пространства для безопасного торможения и отсутствуют опасные объекты, такие как деревья или камни. Тюбинг почти невозможно контролировать, а его способность вращаться вокруг своей оси делает катание еще более рискованным. Осторожно с «паровозиками»: Никогда не катайтесь «паровозиком» и не связывайте тюбинги между собой. Если один тюбинг перевернется, это может привести к цепной реакции, вызывая серьезные травмы у находящихся между ними. Безопасность детей: Не катайтесь на одном тюбинге вдвоем, особенно с детьми. Дайте детям возможность кататься отдельно на тюбингах, соответствующих их размеру. В противном случае могут возникнуть ситуации, угрожающие их безопасности. Оглядитесь перед спуском: Убедитесь, что перед вами нет других катающихся. После спуска сразу убирайтесь с трассы и не пытайтесь подниматься обратно по склону, где идут спуски, так как это может привести к столкновениям и травмам. Правила поведения в тюбинге: Всегда катайтесь, сидя в тюбинге. Запрет на привязку: Никогда не привязывайте свои тюбинги к транспортным средствам, таким как снегоходы или автомобили. Внимание на скорость: Тюбинг может разгоняться до 100 км/ч и не имеет тормозов, что ставит под угрозу безопасность. Невыполнение правил ведет к опасным ситуациям, напоминающим управление автомобилем без тормозов.

Помните о безопасности и получайте удовольствие от активного отдыха!