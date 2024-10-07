СУ СК РФ по РТ полностью ликвидировала задолженность по зарплате перед работниками одной из компаний

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан, проводя дознание по уголовному делу, возбужденному в соответствии с ч. 2 ст. 145.1 УК РФ за неуплату зарплаты шести сотрудникам нижнекамского предприятия, добились погашения имеющейся задолженности.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РТ, с октября 2023 года по январь 2024 года директор компании не осуществлял выплаты заработной платы своим подчинённым, в результате чего накопилась задолженность, превышающая 600 тысяч рублей.

В ходе проведения следственных мероприятий были собраны все необходимые доказательства причастности руководителя к данному правонарушению. Под давлением собранных улик обвиняемый погасил всю задолженность по заработной плате перед работниками. Учитывая эту ситуацию, следователь, рассмотрев прошение подозреваемого, принял решение прекратить уголовное дело, так как ущерб, причинённый преступлением, был полностью возмещён.

Сотрудники следственного управления напоминают, что уголовное дело было закрыто без реабилитации обвиняемого. Работодатели должны избежать ситуаций, связанных с вмешательством правоохранительных органов, и осуществлять выплаты зарплаты своим сотрудникам вовремя.