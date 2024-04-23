Субботник провели даже на дне озера

В рамках «делового понедельника» председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов подвел итоги общегородского субботника, прошедшего 20 апреля.

Муниципальный чиновник привел следующие цифры: в генеральной уборке приняли участие более 28 тысяч человек и 1,3 тысячи предприятий и учреждений. Использовался не только ручной труд с применением метелок и грабель - энтузиастам наведения чистоты помогали 250 единиц техники.

Всего организованная уборка города коснулась порядка 100 локаций. Среди них прибрежные зоны, лесополосы, парки и скверы, в общем, места, где любят проводить свой досуг казанцы. Вот несколько примеров очищенных от накопившегося за зиму мусора мест: набережная Казанки, территория у центра семьи «Казан», Лядской сад, Горкинско-Ометьевский лес. Кроме прочего, субботник помог реализации программы по благоустройству общественных пространств. Так, территорию Большого Чайкового озера подготовили к предстоящей реконструкции.

Между делом удалось ликвидировать 13 несанкционированных свалок. Например, на улицах Гаврилова, Амирхана, Тукая, Девятаева, в Березовой роще и ряде других площадок.

В результате такой деятельности вывезли на полигоны более 9 тысяч кубических метров мусора, из них 7,2 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов и 1,8 тысячи кубометров крупногабаритного мусора.

Субботник - это не только ударный труд, но и праздничное настроение. «Мероприятие прошло в формате фестиваля с ведущим, музыкой, пикником, а также мастер-классами и лекциями о раздельном сборе мусора», - рассказал Саляхутдинов.

Причем где-то праздник приобрел спортивный характер. Около речного порта был опробован формат плоггинга. Под этим непонятным иностранным словом скрывается тот же самый сбор мусора, но совмещенный с экологическим забегом. Плоггинг объединил около 700 участников! Вместе они осилили очистку таких больших территорий, как улица Портовая и береговая зона от речпорта до пляжа «Локомотив».

Работа удивительным образом кипела даже под водой. Дайверы Русского географического общества опустились на дно озера Комсомольского в Дербышках и очистили его от различных нехарактерных для естественной природы предметов.

Впечатленный масштабами субботника мэр Казани Ильсур Метшин дал поручение главам районных администраций до майских праздников вывезти все собранные отходы на полигоны, а очистку улиц, скверов, парков, набережных, прибрежных территорий и лесопарковых зон довести до логического завершения. «Пожалуйста, давайте до майских праздников, что называется, отожмемся и приведем город в полный порядок», - высказал пожелание градоначальник.