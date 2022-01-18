Субсидия на квартплату: теперь могут получить и должники

Какие изменения произошли?

С нового 2022 года отказать в субсидии или компенсации по ЖКУ смогут только злостным должникам. Это в случаях, если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и судебный акт вступил в силу, а долги образовались за период не более трех последних лет.

Также с января этого года не нужно предоставлять справки об отсутствии задолженности и другие документы, которые органы соцзащиты могут самостоятельно запросить у других органов.

Почему правила поменяли?

Вернуть часть денег за оплату ЖКУ раньше могли лишь те, у кого вообще не было задолженности или кто заключил соглашение о погашении долгов.

Нередко люди оказывались в тупике: из-за снижения доходов они были не в состоянии вносить квартплату, но оформить субсидию не могли из-за долгов. Новый закон устранил эту несправедливость.

Меры соцподдержки

Существуют два вида социальной поддержки, которые касаются оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, – это субсидия и компенсация расходов.

Субсидия предоставляется семьям, если их расходы на оплату жилого помещения и КУ превышают установленную максимально допустимую долю дохода семьи. В каждом регионе эта цифра своя, а получить ее можно только по месту жительства.

Размер субсидии можно рассчитать по формуле:

(Стандарт стоимости ЖКУ х Количество членов семьи) – (Совокупный доход семьи х Доля допустимых расходов)

Субсидия не может быть больше, чем сумма фактических расходов по квитанциям.

Кто имеет право на компенсацию расходов?

Она предоставляется отдельным категориям граждан, например, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям. Другие категории могут быть установлены законодательством субъектов России.

Размером компенсации может выступить фиксированный процент от суммы расходов на оплату жилого помещения и КУ или ежемесячная фиксированная денежная выплата. В некоторых регионах существуют свои способы расчета, установленные местным законодательством.

Компенсация предоставляется также по месту жительства или пребывания и назначается на весь срок принадлежности к льготной категории граждан.