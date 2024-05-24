Суд Казани арестовал экс-руководителя управления племенным делом Минсельхоза РТ

Советский районный суд Казани вынес решение об аресте бывшего руководителя управления племенным делом Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан Ришата Зарипова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил заключить под стражу на два месяца Ришата Зарипова по ходатайству следователя», – говорится в официальном заявлении. Зарипову предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Следствие установило, что Зарипов причастен к трем эпизодам превышения полномочий, которые нанесли ущерб на общую сумму около 18 миллионов рублей. Согласно материалам дела, нарушения связаны с приобретением лошадей для Казанского ипподрома.

Детали преступных схем и точная роль Зарипова в этих махинациях пока остаются не разглашенными. Дальнейшее расследование продолжится, и правоохранительные органы намерены установить все обстоятельства дела.