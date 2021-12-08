Суд Казани отправил мать, издевавшуюся над маленькой дочерью, на 2 месяца в СИЗО

Советский суд Казани отправил мать, издевавшуюся над полуторагодовалой дочерью, в СИЗО на два месяца до 7 февраля.

Девушка, избивавшая на видео свою полуторагодовалую дочь, просила суд отправить ее под домашний арест. На заседании адвокат подозреваемой отметил, что она полностью признала свою вину и скрываться от следствия не собирается.

Напомним, что 1 декабря 31-летняя девушка избила полуторагодовалую дочь, чтобы, по ее словам, отомстить мужу. В полицию на девушку заявила бабушка ребенка. На данный момент девочка находится у медицинских работников, где вчера ее навестили сотрудники прокуратуры.

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