 Суд Казани отправил мать, издевавшуюся над маленькой дочерью, на 2 месяца в СИЗО
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Суд Казани отправил мать, издевавшуюся над маленькой дочерью, на 2 месяца в СИЗО

Подозреваемая Алена Епанешникова в суде попросила отпустить ее под домашний арест.

Город
8 декабря 2021  14:38

Советский суд Казани отправил мать, издевавшуюся над полуторагодовалой дочерью, в СИЗО на два месяца до 7 февраля. 

Девушка, избивавшая на видео свою полуторагодовалую дочь, просила суд отправить ее под домашний арест. На заседании адвокат подозреваемой отметил, что она полностью признала свою вину и скрываться от следствия не собирается.

Напомним, что 1 декабря 31-летняя девушка избила полуторагодовалую дочь, чтобы, по ее словам, отомстить мужу. В полицию на девушку заявила бабушка ребенка. На данный момент девочка находится у медицинских работников, где вчера ее навестили сотрудники прокуратуры.

Подробнее об инциденте читайте в нашем материале.

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