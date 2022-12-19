 Суд оправдал жителя Набережных Челнов, сбросившего ребенка с качелей
news_header_top_970_100

Суд оправдал жителя Набережных Челнов, сбросившего ребенка с качелей

Ранее обвиняемого признали виновным по статье «Побои».

Республика
19 декабря 2022  16:41
Автор:
Роза Габитова

Шестой кассационный суд общей юрисдикции Самары полность оправдал жителя Набережных Челнов, который сбросил ребенка с качелей. 

Напомним, инцидент произошел в июле прошлого года. Отец сбросил с качелей-балансиров чужого ребёнка. На видео запечатлели кадры, как две девочки сидят на качелях-балансирах, отец одной из девочек стоял рядом. Так как такие качели часто непредсказуемы, одна девочка перевесила другую, отчего та подпрыгнула и свалилась с них. Отец, глядя на то, как его дочь оказалась на земле, сам подошел к качелям и дернул их с такой силой, что второй ребёнок также свалился.

Ранее по этому делу государственный обвинитель запросил для подсудимого 360 часов обязательных работ. Позже челнинца признали виновным по статье «Побои» и назначили четыре месяца исправительных работ с удержанием 20% из заработка, условно с испытательным сроком полгода. Однако обвиняемый не согласился с обвинение и подал кассационную жалобу.

В результате, горожанина оправдали.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Экс-директор татарстанской компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на 27,5 млн рублей
В Татарстане на этой неделе ожидается до 24 градусов мороза
Суд оправдал жителя Набережных Челнов, сбросившего ребенка с качелей
«Сами все будем делать»: как Татарстан намерен развивать технологии в условиях санкций
«Сами все будем делать»: как Татарстан намерен развивать технологии в условиях санкций
30 ноября на первом этаже ТРЦ «Южный» открылась уникальная для Казани LEGO выставка — Легоу
В Казани пройдет благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу»
Пожарно-спасательному гарнизону Татарстана передали 24 единицы техники
Глава Нижнекамска оценил уборку тротуаров в городе на «тройку с минусом»