Суд оправдал жителя Набережных Челнов, сбросившего ребенка с качелей

Шестой кассационный суд общей юрисдикции Самары полность оправдал жителя Набережных Челнов, который сбросил ребенка с качелей.

Напомним, инцидент произошел в июле прошлого года. Отец сбросил с качелей-балансиров чужого ребёнка. На видео запечатлели кадры, как две девочки сидят на качелях-балансирах, отец одной из девочек стоял рядом. Так как такие качели часто непредсказуемы, одна девочка перевесила другую, отчего та подпрыгнула и свалилась с них. Отец, глядя на то, как его дочь оказалась на земле, сам подошел к качелям и дернул их с такой силой, что второй ребёнок также свалился.

Ранее по этому делу государственный обвинитель запросил для подсудимого 360 часов обязательных работ. Позже челнинца признали виновным по статье «Побои» и назначили четыре месяца исправительных работ с удержанием 20% из заработка, условно с испытательным сроком полгода. Однако обвиняемый не согласился с обвинение и подал кассационную жалобу.

В результате, горожанина оправдали.