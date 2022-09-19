Суд оставил экс-председателя «Тимер Банка» и бывшего топ-менеджера «Татфондбанка» под стражей

Сегодня Вахитовский суд Казани продлил меру пресечения для экс-председателя совета директоров «Тимер Банка» Айрата Камалова и бывшего топ-менеджера Татфондбанка Рамиля Насырова, передает «Татар-информ».

На заседании адвокаты подсудимых просили сменить меру пресечения для своих подопечных. Для Камалова – внесение залога, для Насырова – запрет на определенные действия, залог или домашний арест. Тем не менее, суд оставил фигурантов под стражей. В СИЗО подсудимые проведут еще полгода.

Напомним, по версии следствия, Камалов и Насыров похитили почти один млрд рублей по восьми кредитам, право требования по которым «Татфондбанк» уступил «Тимер Банку» в 2016 году.

Ранее «КВ» сообщали, что в Верховном суде Татарстана вновь перенесли слушание дела экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. На этот раз заседание отложили из-за болезни судьи.

Процесс из-за разных причин откладывают с апреля этого года. Следующее слушание назначили на октябрь. На нем Мусин выступит с последним словом.