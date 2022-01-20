 Суд оштрафовал руководителя исполкома Челнов на 30 тыс. рублей
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Суд оштрафовал руководителя исполкома Челнов на 30 тыс. рублей

Фарид Салахов не исполнил предписаний по надзору за причалом Куйбышевского водохранилища.

Республика
20 января 2022  15:59
Автор:
Николай Лукоянов

Мировой судья судебного участка №4 по судебному району Набережных Челнов вынес решение оштрафовать руководителя исполкома автограда Фарида Салахова на 30 тысяч рублей за неисполнение предписаний. Речь идет о причале Куйбышевского водохранилища.

Суд выявил несколько нарушений, в числе которых отсутствие надзора за техническим состоянием гидросооружения, отсутствие протоколов о строительстве и согласовании ГТС и др.

Салахов пытался обжаловать решение суда, ссылаясь на то, что исполком пытался предпринять меры по устранению нарушения, но суд не удовлетворил жалобу.

 

 

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