Суд оштрафовал руководителя исполкома Челнов на 30 тыс. рублей

Мировой судья судебного участка №4 по судебному району Набережных Челнов вынес решение оштрафовать руководителя исполкома автограда Фарида Салахова на 30 тысяч рублей за неисполнение предписаний. Речь идет о причале Куйбышевского водохранилища.

Суд выявил несколько нарушений, в числе которых отсутствие надзора за техническим состоянием гидросооружения, отсутствие протоколов о строительстве и согласовании ГТС и др.

Салахов пытался обжаловать решение суда, ссылаясь на то, что исполком пытался предпринять меры по устранению нарушения, но суд не удовлетворил жалобу.