Суд отказался отменять решение о банкротстве Блиновской

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о банкротстве Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сообщает РИА Новости. Судья огласила решение о том, чтобы оставить без изменений постановление первой инстанции о признании Блиновской несостоятельной.

На судебном заседании адвокат Елены, Иван Морозов, утверждал, что у ее клиента достаточно имущества для погашения долгов перед кредиторами. Однако суд не учел эти аргументы, указывая на отсутствие у Блиновской источников дохода, так как она находится под стражей. Представитель налоговой службы отметил, что погасить долг без банкротства невозможно.

Изначально, находясь в СИЗО, Блиновская подала заявление о признании банкротом, но в процессе судебного разбирательства изменила свое мнение и попросила отсрочку для погашения долгов за счет арестованного имущества. Суд не удовлетворил её просьбу, и в результате решение обжаловали как она сама, так и её супруг.

Точные суммы неисполненных обязательств не были озвучены, однако известные требования от кредиторов составляют: от ФНС России — около 1,2 миллиарда рублей, от ВТБ — 270 миллионов рублей, и два требования от Сбербанка на 8 и 13 миллионов рублей. В ходе проверки налоговая инспекция выявила, что Блиновская задолжала почти 918 миллионов рублей по налогам за 2019-2021 годы, к которым добавились пени и штрафы на сумму почти 227 миллионов. Общая сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Попытки Блиновской оспорить решение налоговой инспекции в арбитражных судах трех инстанций были отклонены.