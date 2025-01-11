Суд постановил домашний арест для подруги погибшей на тюбинге

Приволжский суд Казани вынес решение о помещении под домашний арест на два месяца Эвелины Якуповой, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, что по неосторожности привело к смерти человека и оставлению места ДТП.

Во время процесса адвокат подсудимой выразила опасение, что высокое общественное внимание к делу может привести к конфликту между семьями Эвелины и её погибшей подруги, несмотря на то что они были близкими друзьями.

Адвокат также подчеркнула, что инициатором инцидента была погибшая, так как именно она предложила катание на тюбинге, прикрепленном к автомобилю.

Сразу после начала заседания защита представила информацию о том, что Якупова является сиротой, трудится в больнице и владеет долями в недвижимости.

Следователь в своем выступлении отметил, что, управляя автомобилем, Якупова перевозила человека вне кабины на тюбинге, а затем покинула место происшествия, после чего пострадавшая скончалась в больнице. 10 января было возбуждено уголовное дело, и в тот же день Эвелина была задержана и ей было предъявлено обвинение. Следователь предложил назначить домашний арест, чтобы исключить возможность её побега или вмешательства в ход следствия.

Он также запросил наложение ограничения на общение с определёнными лицами и запрет на использование интернета.

На это Эвелина Якупова ответила просьбой о назначении подписки о невыезде. Суд, в итоге, удовлетворил ходатайство следствия и назначил меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.