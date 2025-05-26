Суд в Казани отправил под стражу мужа, обвиняемого в убийстве жены

В Казани Кировский районный суд отправил в следственный изолятор на два месяца 49-летнего гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, который обвиняется в убийстве своей 35-летней жены.

Судья вынес решение о заключении Эцфела под стражу до 24 июля 2025 года.

На заседании суда стало известно, что задержанный родом из Германии и имеет двойное гражданство. Он общался с участниками процесса на турецком языке через переводчика, поскольку не понимает русский. Мужчина также попросил пригласить представителя консульства Турции. Вину в преступлении он не признал.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. По версии следствия, Эцфел нанес своей супруге смертельные ножевые ранения из-за личных конфликтов.