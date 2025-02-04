Суд вынес приговор студенту разорвавшему флаг России

Московский районный суд огласил приговор ученику одного из колледжей Казани, признанному виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства с применением насилия и надругательстве над Государственным флагом России, согласно информации от пресс-службы суда.

Следствие установило, что в октябре 2023 года подсудимый, используя свой аккаунт в закрытой радикальной группе в мессенджере, оставлял комментарии с призывами к насилию в отношении представителей других наций, включая угрозы смерти. Кроме того, он разорвал флаг России на две части.

Учитывая, что преступление было совершено в несовершеннолетнем возрасте, суд вынес решение о лишении свободы на срок два года и пять месяцев. Защитник подсудимого планирует обжаловать это решение.