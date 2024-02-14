Суд вынес приговор татарстанцу, изнасиловавшему 6-летнюю внучку в бане

Жителя Апастовского района РТ признали виновным в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка. О случившемся девочка рассказала матери только спустя 6 лет.

В 2017 году в деревню к 57-летнему мужчине привезли 6-летнюю внучку в гости. Находясь в состоянии алкогольного опьянения наедине с ребенком в бане, он надругался над ней.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по РТ.