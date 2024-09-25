Суд заставил ликвидировать несанкционированную свалку в Вишневке

Администрация Советского района Казани была вынуждена ликвидировать несанкционированную свалку, расположенную по улице Пестречинская в поселке Вишневка.

Фото: © Минэкологии РТ

Площадь загрязнения составляла 360 квадратных метров, на которых находился грунт, смешанный со строительными отходами. Инспекторы по охране окружающей среды неоднократно обращались к собственнику территории – Администрации Советского района – с предупреждениями и требованиями устранить нарушение. Однако, добровольно ликвидировать свалку администрация не спешила.

Лишь после обращения экологов в суд, администрация района признала свою вину и приступила к очистке загрязненной территории.