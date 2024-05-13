Судебного пристава из Менделеевска уличили в получении взятки в 100 тысяч рублей

Следователи Татарстана проводят расследование по делу пристава-исполнителя из Менделеевского района, которая подозревается в получении взятки. Об этом стало известно в среду, 8 мая.

Считается, что пристав незаконно получила 100 тысяч рублей, когда к ней обратилась жительница района с просьбой «мирно» решить вопрос. Дело в том, что на женщину возбудили 29 исполнительных производств. За неделю пристав успела завершить 17 дел.

«Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно планированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с УЭБиПК МВД по РТ», – сообщили в СУ СК России по РТ.