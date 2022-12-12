Судебные приставы Казани задержали преступника, находившегося в розыске, в здании суда

Судебные приставы Казани, дежурившие в здании Вахитовского суда, задержали преступника, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по Татарстану.

Во время дежурства сотрудники обратили внимание на поведение мужчины, вызывающее подозрение. Он сильно нервничал и заглядывал в каждый кабинет суда.

После чего было принято решение подойти к подозрительному человеку. Работники судебных приставов спросили, чем ему помочь и попросили его посидеть и подождать, сказав ему, что они позовут сотрудника суда. В это время один остался с гражданином Л., а другой узнавал в районном отделении Управления Федеральной службы исполнения наказания — не находится ли в розыске этот мужчина. Коллеги сообщили, что мужчина является преступником. Через 10 минут он был задержан.