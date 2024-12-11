Судьей Верховного суда России назначен выходец из Казани

news_top_970_100
Россия/Мир
11 декабря 2024  14:49

Виталий Петрушкин, выходец из Казани, стал судьей Верховного суда России и будет работать в коллегии по гражданским делам. Его назначение утвердил Совет Федерации на пленарном заседании, о чем сообщает ТАСС.  

Ранее Петрушкин занимал должность заместителя председателя Арбитражного суда Поволжского округа. В результате представления Президента России Владимира Путина, в Верховный суд были также назначены Олег Бугаков и Инна Переверзева. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что каждый из новых судей обладает значительным опытом работы в судебной системе.  

Виталий Петрушкин за свою карьеру получил множество наград. В 2014 году он был удостоен звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан», а в 2018 году — стал «Почетным работником судебной системы». Кроме того, ему было вручено благодарственное письмо от главы Татарстана и благодарность Верховного суда республики.

news_right_column_240_400
Новости
Где и когда в Казани откроют новогодние елки
Штрафы за вырубку елей в Набережных Челнах в преддверии Нового года
Мэр Набережных Челнов организует круглосуточную уборку снега в городе
Подготовили новогоднюю программу для людей с ОВЗ в Казани
Искандер Гиниятуллин призвал ускориться с установкой датчиков газа
В Казани провели капремонт в 179 домах за почти 3 млрд рублей
Главная казанская елка у центра семьи «Казан» откроется после 20 декабря
Мэр Набережных Челнов сообщил о двух новых назначениях в городе