Судостроительный завод в Татарстане спустил на воду два новых корабля «Тайфун» и «Виктор Великий»

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Республика
7 мая 2024  17:14
Автор:
Эндже Гарафиева

Церемония спуска на воду малых ракетных кораблей «Тайфун» и «Виктор Великий» прошла на Зеленодольском судостроительном заводе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оба судна относятся к кораблям третьего ранга и обладают небольшими габаритами и водоизмещением. За счет этого, корабли могут быть перебазированы по внутренним водным путям благодаря своим характеристикам.

Кораблестроителей и экипажи поздравили начальник управления кораблестроения ВМФ и другие представители Минобороны РФ. Крестными матерями кораблей стали Наталья Титова и Ольга Иванова, которые разбили бутылки шампанского перед спуском.

В боевом составе ВМФ РФ уже находятся четыре МРК проекта 22800 и минимум три патрульных корабля проекта 22160, пишет ТАСС.

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