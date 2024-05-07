Судостроительный завод в Татарстане спустил на воду два новых корабля «Тайфун» и «Виктор Великий»

Церемония спуска на воду малых ракетных кораблей «Тайфун» и «Виктор Великий» прошла на Зеленодольском судостроительном заводе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оба судна относятся к кораблям третьего ранга и обладают небольшими габаритами и водоизмещением. За счет этого, корабли могут быть перебазированы по внутренним водным путям благодаря своим характеристикам.

Кораблестроителей и экипажи поздравили начальник управления кораблестроения ВМФ и другие представители Минобороны РФ. Крестными матерями кораблей стали Наталья Титова и Ольга Иванова, которые разбили бутылки шампанского перед спуском.

В боевом составе ВМФ РФ уже находятся четыре МРК проекта 22800 и минимум три патрульных корабля проекта 22160, пишет ТАСС.