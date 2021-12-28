Сулейманов о будущем Минмолодежи РТ: нужно улучшить результаты

Уходящий год был очень успешным для деятельности Минмолодежи РТ, но у ведомства еще есть пространство для роста и улучшения показателей. Таким мнением с журналистами поделился министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«В министерстве по делам молодежи тоже много изменений, но мы постарались со своей стороны. Что-то получилось в полном объеме, как и хотели. Где-то нужно улучшить результаты. Главным для нас остается принцип открытости, публичности», — сказал Сулейманов.



По его словам, это способствует конструктивному диалогу и доверию со стороны жителей.

«Кроме того, мы для себя осознали ценность министерства. Мы поняли, что каждый проект и предприятие соответствуют двум основным ценностям, критериям по отношению к себе. Это открытость и прозрачность в первую очередь для молодежи. Нам очень важно, чтобы во всем, что мы делаем, молодежь чувствовала заботу государства о себе», — подчеркнул министр по делам молодежи РТ.

Также он отметил, что не менее значимым принципом работы возглавляемого им ведомства является польза. «Нам очень важно, чтобы молодежь получала знания о том, чем мы занимаемся», — заключил Сулейманов.