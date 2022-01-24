Сумма трансфера за переход Ивана Игнатьева в «Крылья Советов» может составить 2,5 млн евро

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может обойтись «Крыльям Советов» в 2,5 млн евро. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Футболист отправился в Москву для прохождения медосмотра, в случае успешного обследования Игнатьев отправится сначала в аренду до конца этого сезона. Но если самарский клуб захочет оставить игрока у себя, то им придется заплатить «Рубину» 2,5 млн евро.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что другой нападающий Джордже Деспотович отправлен в дубль «Рубина», клуб планирует продать игрока.