Суперкубок России по волейболу разыграют между казанцев и москвичей

Сегодня, 4 сентября, в Москве состоится матч за Суперкубок России. На площадке сойдутся два сильнейших клуба страны – казанский «Зенит» и московское «Динамо», пишет «Чемпионат».

Для обеих команд это будет первый шанс завоевать трофей в новом сезоне. «Зенит-Казань», действующий чемпион и обладатель Кубка России, подойдет к матчу в ранге фаворита. Однако и динамовцы, ставшие серебряными призерами прошлого сезона, готовы дать бой.

Противостояние «Зенита» и «Динамо» – это классика российского волейбола. Из 16 предыдущих розыгрышей Суперкубка 13 раз победу праздновали именно эти клубы. На счету казанцев 9 трофеев, москвичи побеждали 4 раза.

В этом году матч будет посвящен памяти Нила Фасахова, чемпиона мира 1960 года в составе сборной СССР.