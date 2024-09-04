Суперкубок России по волейболу разыграют между казанцев и москвичей

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Спорт
4 сентября 2024  10:50
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня, 4 сентября, в Москве состоится матч за Суперкубок России. На площадке сойдутся два сильнейших клуба страны – казанский «Зенит» и московское «Динамо», пишет «Чемпионат».

Для обеих команд это будет первый шанс завоевать трофей в новом сезоне. «Зенит-Казань», действующий чемпион и обладатель Кубка России, подойдет к матчу в ранге фаворита. Однако и динамовцы, ставшие серебряными призерами прошлого сезона, готовы дать бой.

Противостояние «Зенита» и «Динамо» – это классика российского волейбола. Из 16 предыдущих розыгрышей Суперкубка 13 раз победу праздновали именно эти клубы. На счету казанцев 9 трофеев, москвичи побеждали 4 раза.

В этом году матч будет посвящен памяти Нила Фасахова, чемпиона мира 1960 года в составе сборной СССР.

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