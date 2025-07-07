Суперкубок в Казани: футбол, концерты, фан-зоны

Фото: tatar-inform.ru

Сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» обсудили подготовку к матчу за Суперкубок России по футболу, который пройдёт 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В этом году за трофей поборются клубы «Краснодар» и ЦСКА - чемпион и обладатель Кубка страны.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что проведение такого матча для республики - уже привычное дело: два года назад Казань также принимала Суперкубок. Однако в этом году состязание обещает быть особенно зрелищным, ведь впервые за него поборются «Краснодар», впервые в истории ставший чемпионом России, и ЦСКА, который выиграл Кубок в напряжённой борьбе.

Начало матча - в 18:00, но стадион откроет ворота для болельщиков уже в 15:00. Организаторы подготовили масштабную развлекательную программу, которая начнётся задолго до игры. Гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов рассказал, что зрителей ждёт концерт группы Serebro в 16:30, а перед матчем на стадионе выступит Dabro. Кроме того, на территории вокруг арены будут работать фан-зоны с активностями для всех возрастов.

События, связанные с Суперкубком, начнутся задолго до самого матча. Так 10 июля в торговом центре «Мега» состоится открытая встреча с амбассадорами Российского футбольного союза. Гости смогут пообщаться с известными игроками и экспертами, принять участие в викторинах и получить автографы.

Накануне матча, 11 июля, праздник продолжится на Кремлёвской набережной - в парке «Елмай» пройдёт открытый фестиваль с автограф-сессиями, дискуссиями и презентацией самого трофея. Вход свободный.

Важно: попасть на матч можно только по карте болельщика. Её легко оформить через приложение «Болельщик» или на портале Госуслуг. Для оформления нужно ввести паспортные данные и загрузить фото. После этого вы сможете посещать любые матчи РПЛ.