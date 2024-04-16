Супруги из Татарстана приехали на передачу к Малахову с букетом из чеснока

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Республика
16 апреля 2024  08:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Антон и Надежда Неймышевы были приглашены к участию в телепрограмме «Песни от всей души» на канале «Россия 1» и, как пишут «Челнинские известия», покорили всех собравшихся гостей своими улыбками и трепетным отношением друг к другу. Всю передачу они держались за руки и исполнили песни из своего семейного сундука творчества. 

Антон – бард, композитор и бизнесмен. Мужчина сочинил уже больше четырехсот произведений. Он живет с Надеждой в частном доме с русской печью и множеством старинных вещей.

Как пишет газета, татарстанцы вместе 23 года. Есть взрослые дети, а еще собака Джеки и частая лесная гостья – олениха Лала, которую они подкармливают.

Неймышевы из Татарстана привезли букет из чеснока, который вырастили сами в своем огороде.

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