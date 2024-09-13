Свалка под Альметьевском разрастается с каждым днем

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Республика
13 сентября 2024  17:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Гигантская свалка в Альметьевском районе продолжает расти с угрожающей скоростью. Её площадь уже достигла 1200 квадратных метров, превратив некогда живописный уголок природы в зловонное месиво.

 Фото: © Минэкологии РТ

Несанкционированная свалка между селом Тихоновка и поселком Нижняя Мактама стала болью для местных жителей. С начала августа, когда надзорные органы впервые зафиксировали нарушение, размеры мусорного полигона увеличились в разы.

Несмотря на выданное руководству района предписание о ликвидации свалки, никаких действий со стороны местной администрации не последовало. На устранение нарушения у чиновников остается всего две недели, после чего к ним будут применены более строгие меры воздействия, вплоть до судебных исков.

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