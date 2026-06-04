Светлана Захарова: Когда закроется последний детдом, зависит от нас

На что жалуются татарстанцы Уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарстан и как удается отстоять интересы детей? Об этом мы беседовали в редакции «КВ» с детским омбудсменом Светланой Захаровой.

​​​​​​Фото: Фарит Муратов

Представляем гостя

Светлана Михайловна Захарова - кандидат медицинских наук, депутат Госсовета РТ четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. С сентября 2025 года - Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан. Двое детей, одна внучка.

Запрет на общение

- Светлана Михайловна, в летние каникулы стартовал проект «Лето с Уполномоченным». Чему он посвящен?

- Главное для нас - быть на связи с родителями и детьми, поэтому первую неделю каждого летнего месяца в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ будет работать горячая линия (1 - 5 июня, 1 - 7 июля, 3 - 7 августа). Звонки принимаются по телефону 8 (843) 236-61-64. Можно также написать в мессенджер «Макс»: 8 (987) 405-96-13.

Сейчас особое внимание нашей службы уделяется летнему отдыху детей. Ждем отзывов жителей об оздоровительной кампании в республике, по итогам будут выработаны рекомендации для профильных ведомств.

Запланированы выезды в детские лагеря и личные встречи с детьми. Врачи популярно расскажут о здоровье - правильном питании, сохранении осанки, деликатных вопросах взросления. Лучше, чтобы такая информация исходила от специалистов, а не из интернета. При этом вопросы сохранения репродуктивного здоровья детей и подростков очень важны, это основа благополучия будущей семьи.

- Любые болезни, в том числе социальные, проще предотвратить, чем лечить.

- Да, и поэтому меня особенно интересует раннее выявление семей группы риска, улучшение их межведомственного сопровождения. Активно занимаюсь внедрением поэтапной системы восстановления родительских прав - в русле профилактики социального сиротства.

- Что волнует татарстанцев?

- Почти треть обращений (31%) - это жалобы родителей, находящихся в разводе, на запрет общения с ребенком, вопросы взыскания алиментов и воспитания.

На втором месте (22%) - тема образования, часто это конфликты в школьной среде. Встречаются и вопросы зачисления в детсады, школы, например, в Пестречинском, Лаишевском районах, где много молодежи и высокая рождаемость.

Третье место занимает социальное обеспечение (16%), причем количество таких обращений выросло на четверть. Также остаются актуальными вопросы жилищных прав, хотя их стало меньше почти в два раза, и права на здоровье. Всего же в минувшем году в наш адрес поступило 1683 обращения.

Мы ввели ежемесячные консультации с участием специалистов Адвокатской палаты РТ. Расширили взаимодействие с гражданами через совместные и выездные приемы и видим, что количество обращений выросло.

- Подростки к вам приходят?

- Да, и, как правило, не со своими проблемами, а с проблемами других детей. Например, недавно мальчик написал: «Мне кажется, у моего одноклассника неблагополучная семья. Прошу вас помочь ему». Есть и ребята, которые обращаются не с жалобами, а с проектами, предложениями, и это особенно приятно. Например, многие школьники мечтают работать, и я надеюсь, татарстанские предприятия будут идти им навстречу.

- Среди главных векторов вашей работы - профилактика социального сиротства.

- Социальное сиротство - это когда дети при живых родителях остаются без их попечения и не получают нормального опыта семейной жизни. Тон работы по этому направлению задала Всероссийская инспекция по профилактике социального сиротства. В прошлом году она работала в Татарстане. Специалисты совместно с региональными партнерами посещали органы власти, учреждения социальной защиты, образования, органы опеки и НКО, проверяя соответствие законодательству, эффективность механизмов раннего выявления семей риска и др. По итогам были сформированы предложения по улучшению системы профилактики.

Сейчас многие поставленные задачи уже реализованы, но остались и проблемы, и нами организован мониторинг исполнения рекомендаций на местах.

С начала своей работы мы побывали в 17 районах Татарстана - в приютах, детдомах, домах ребенка, коррекционных школах-интернатах и кадетских школах. Взяли на карандаш жизнеустройство 63 детей из 37 семей, внедряем дорожные карты по восстановлению их отцов и матерей в родительских правах.

Родная мама или приемная семья?

- Не все пьющие находятся в стойкой ремиссии. Другие горе-родители, хоть и не злоупотребляют, не интересуются своими детьми. Так, может, лучше приемная семья?

- Я задам ответный вопрос: а для вас кто ближе - мама или незнакомый человек?.. Если мама готова измениться, то мы совместно с другими службами ей поможем. Когда появляется угроза потерять ребенка, многие берутся за ум.

Если у матери проблемы со спиртным, выясняем, лечится она или нет, трудоустроилась ли. А если ничего не помогает, ищем других родственников, даже в других регионах РФ, либо находим приемную семью.

Отмечу, что важно поддерживать семью уже на первых этапах, когда она оказалась в трудной жизненной ситуации, начались первые проблемы с алкоголем.

- Придет ли время, когда закроется последний детский дом?

- Хотелось бы! Но нужно, чтобы общество было неравнодушно. Дети вероятнее станут хорошими родителями, если им с раннего возраста прививать семейные ценности. Вы сравните, сколько в нашем детстве девочки играли в дочки-матери и сколько сейчас. Нужно думать, как вернуть интерес детей, какие праздники проводить уже в садике.

- Что делается для профилактики нарушений закона подростками?

- Мы фокусируемся на раннем выявлении групп риска и организации полезной занятости подростков, чтобы предотвратить их вовлечение в криминальные схемы. Запущен проект «Должны знать все» - проводим лекции для родителей о цифровой безопасности, а также последствиях правонарушений, когда на реальных примерах рассказываем, какая ответственность предусмотрена для несовершеннолетних за те или иные действия. Отмечу, что обратная связь положительная, родители нам говорят: «Пожалуйста, нашим детям тоже расскажите».

- Какова роль Уполномоченного по правам ребенка в судебных процессах?

- Это не сторона спора, а независимый эксперт, чье мнение помогает суду принять решение, соответствующее интересам ребенка. Мы наблюдаем рост числа дел, в которых требуется наше участие. За последние 5 лет их количество увеличилось в 2,5 раза. Значит, граждане и суды доверяют институту уполномоченного.

«Быстрые» дети

- Какие ситуации особенно сложны?

- Те, в которых баланс между профилактикой и защитой прав ребенка критически важен. Например, когда идет речь о направлении подростка в учреждение закрытого типа, о продлении срока содержания в нем. В каждом случае мы проводим анализ ситуации - социальных обстоятельств, психологического климата. Это позволяет суду учитывать причины, повлекшие проступок.

- Важный вопрос - отстаивание жилищных прав детей.

- Радует, когда удается помочь ребенку. Недавно был случай. Пришла на прием опекун девочки, у которой во время пожара пострадало жилье. Муниципалитет хотел выдать новое, но оказалось, что квартира под арестом. Мы выяснили, что арест был наложен на предыдущего владельца квартиры. Проработали этот вопрос, и теперь девочка может заехать в новое жилье.

- Какие еще случаи помощи семьям вам запомнились?

- Ко мне обратилась женщина, которая рассказала о своей племяннице. 13-летняя девочка не ходила в школу, не социализирована. Приняли меры, и сейчас девочка учится в 6-м классе, закрывает с репетитором пробелы в знаниях.

Вторая ситуация - во время изучения личных дел детей-сирот узнала о долге за жилищно-коммунальные услуги одного из воспитанников детдома, сумма - 400 тысяч рублей. Он не проживал в квартире 10 лет, но у него была доля в ней. После нашего вмешательства получилось урегулировать ситуацию, а лицевой счет разделили между собственниками.

Еще случай, связанный с деньгами: у одного из сирот более миллиона рублей хранилось в банке (до совершеннолетия) под 0,01% годовых. После нашего вмешательства средства ребенка были вложены под более выгодный процент.

Не раз приходилось заниматься жизнеустройством детей граждан Туркменистана и Узбекистана. В результате удалось выстроить взаимодействие с консульствами этих стран и ускорить оформление опеки над детьми.

- Какие темы вас особенно беспокоят?

- Число детей на семейном обучении неуклонно растет, и мы не против этой формы, но во многих случаях права ребенка на качественное образование нарушаются. Среди ключевых проблем: использование семейного образования для сокрытия ситуации неблагополучия детей, семьи в целом; восприятие промежуточной аттестации как необязательного элемента; деятельность нелицензированных онлайн-школ, не соответствующих требованиям ФГОС и др. Недавно по нашей инициативе в Госсовете РТ была создана рабочая группа по разработке законопроекта.

- Современные дети читают книги, по вашим наблюдениям?

- Да, многие. Мамы стали больше покупать детские книги. Я благодарна тем родителям, которые не торопятся давать ребенку телефон, а предлагают ему почитать или заняться чем-то вместе.

- А чем отличаются представители нового поколения?

- Это «быстрые» дети, они живут, что называется, методом клика. Шустрее и практичнее нас, у них другой ум. Но они добрые! И очень нуждаются в нас, взрослых.

