«Ак Барс» поднимет свитер Балмина под своды «Татнефть-арены» на матче с «Салаватом Юлаевым»

Сегодня во время хоккейного матча «Ак-Барс» – «Салават Юлаев» поднимется свитер защитника Дмитрия Балмина. Матч состоится в 17:30 в «Татнефть-арене».

«То, что его свитер будет поднят под своды домашней арены, – это прекрасно, он заслуживает. Честный, порядочный, правильный парень – настоящий хоккеист, человек, друг», – рассказывает о нем Бывший генменеджер «Ак Барса», ныне спортивный директор СКА Рафик Якубов.

Фото: © www.ak-bars.ru/

Также он отметил, что за свою карьеру Балмина часто звали перейти в другой клуб, но он оставался всегда предан Казани.

За свою карьеру Дмитрий Балмин провел 755 матча в составе «Ае-Барса», и теперь он станет новым участником Зала славы казанского хоккея.

Капитан «Ак-Барса» Максим Пестушко добавил, что Балмин всегда был честен к членам команды, в которой играет, и всегда высказывал все в лицо. Это у него было заметно еще тогда, когда он играл в Нижнекамске в команде «Нефтехимик».