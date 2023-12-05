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«СВО глазами очевидца» покажут в Галерее современного искусства

На этой неделе, 7 декабря, в Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ откроется выставка, на которой будут представлены работы фотографа Михаила Захарова и волонтера, фотолюбителя Тимура Камалетдинова. В экспозицию войдут их снимки, сделанные в зоне СВО.

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Республика
5 декабря 2023  17:08
Автор:
Владислав Косолапкин

Фотопроект получил название «СВО глазами очевидца». На выставке будут представлены 32 фотографии Михаила Захарова. Фотограф, работающий в информационном агентстве «Татар-информ», посетил Лисичанск вместе с журналисткой Светланой Беловой в феврале и августе 2023 года.

Дополнительно к этим снимкам, на выставке будут представлены еще 6 фотографий, сделанных Тимуром Камалетдиновым, активистом патриотического движения Республики Татарстан. Тимур собирает и доставляет гуманитарную помощь мобилизованным из РТ с начала СВО. Это будет его первый опыт участия в выставке. Михаил Захаров рекомендовал снимки Тимура для тематической выставки Музею ИЗО.

«Мы с Тимуром знакомы, делимся фотографиями, впечатлениями, обсуждаем. Помимо наших фотографий классической выставки будет также слайд-шоу, фотоподборка снимков из 200 – моих, и Тимура. За 8 минут можно будет посмотреть в проекции на одну из стен выставочного зала мини-фильм о том, как живет сейчас Донбасс», - рассказал Михаил Захаров.

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